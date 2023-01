Un uomo di 47 anni, di Marcianise, ha minacciato il datore di lavoro con un coltello.

Dal datore di lavoro con il coltello: “Mi ha lasciato senza soldi a Natale”

Un uomo di 47 anni è stato denunciato a piede libero per detenzione e porto abusivo di arma bianca e minacce aggravate. L’uomo è stato fermato nella giornata di ieri dagli agenti della polizia, per aver minacciato il datore di lavoro.

Sarebbe andato da lui con un coltello di 20 centimetri, per indimidirlo. Ha spiegato che il datore di lavoro non gli aveva dato 500 euro che gli spettavano da tempo per un lavoro portato a termine, facendogli passare il Natale senza soldi.

La minaccia al datore di lavoro

L’uomo è stato intercettato in via Greco, nel territorio di Capodrise, mentre brandiva un coltello da 20 centimetri, con cui aveva deciso di intimidire l’imprenditore presso cui aveva lavorato in passato.

L’operaio ha spiegato che il costruttore gli doveva dare 500 euro da diverso tempo, per un lavoro che era stato portato a termine ma che non era mai stato retribuito. L’uomo sembrava disperato per non essere riuscito a prendersi cura della famiglia ma, nonostante questo, non è riuscito ad evitare una denuncia.