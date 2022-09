Dal Giappone la prima auto volante, sul mercato nel 2025

Milano, 27 set. (askanews) – La celebre battuta finale del primo “Ritorno al Futuro” potrebbe diventare realtà nel 2025.

La startup giapponese SkyDrive (che ha diffuso queste immagini) ha annunciato l’intenzione di mettere in commercio la sua prima “macchina volante” fra 3 anni, in occasione dell’Esposizione universale di Osaka del 2025.

Si tratta di un veicolo a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), attualmente al vaglio del Ministero dei Trasporti e Turismo giapponese per ottenere le certificazioni necessarie per essere messo in commercio.

Negli anni scorsi sono stati realizzati test di volo con equipaggio con prototipi grandi all’incirca come due auto.