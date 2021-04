Dal mondo del gaming al gioco online: come evolve la realtà virtuale

Le novità nel mondo del virtuale non si fermano al gaming: sono sempre più frequenti anche all’interno di altri operatori connessi all’entertainment via web.

Dagli aggiornamenti riguardanti la VR per la PS5 fino alle novità “streaming” provenienti dal mondo dei casinò online, il virtuale si conferma una dimensione sempre più vicina a un effetto di realtà.

Le news provenienti dal mondo dei videogiochi, e da quello dell’intrattenimento via Internet in generale – che comprende anche il campo dei casinò online – parlano di una tendenza, da parte dei vari operatori di settore, sempre più orientata alle conquiste legate alla realtà virtuale, nella prospettiva di un crescente avvicinamento del gioco a forme esperienziali connesse al reale.

Le novità in casa Sony: dalla VR per PS5 agli innovativi controller

Tra le news più significative, nel settore del gioco, ci sono di certo quelle provenienti da Sony, grazie al successo planetario della PlayStation 5, che su Amazon ha già fatto registrare un rapido sold-out e che ha scatenato la corsa all’acquisto, con numeri da capogiro, dato che le console vendute hanno attualmente superato i 7 milioni di unità.

Ad accrescere la dimensione esperienziale della VR per PS5 sono di certo le novità sui controller per mezzo del nuovissimo visore, dai grilletti adattivi fino ai cosiddetti “feedback atipici” per la facilitazione dell’approccio touch. Il tutto nell’ottica di sempre più ricercate e interessanti sperimentazioni di settore, come il curioso controller “banana”, brevettato sempre da parte della multinazionale giapponese.

Non solo games: anche i casinò online vanno sempre di più verso il virtuale

Le novità e gli esperimenti di settore rispetto al virtuale, però, non si fermano al gaming, e sono sempre più frequenti anche all’interno di altri operatori connessi all’entertainment via web, come confermano i casinò online e le loro proposte.

Questi ultimi, infatti, già da tempo hanno cominciato a incorporare elementi per rendere l’esperienza del gioco online il più simile possibile a un casinò fisico. Gli operatori di settore hanno a tal fine incorporato alle proprie proposte di gioco i casinò Live, che riproducono online e in tempo reale l’esperienza del gioco nelle sale, con tanto di croupier fisici.

L’offerta di un casinò in realtà virtuale implica un passo in piú verso il realismo del gioco, anche se richiede il possesso di specifici gadget, come gli occhiali e un computer con una scheda grafica di alta potenza.

Si tratta, comunque, di una frontiera in continua espansione, con possibilità che non escludono altri orizzonti sul versante interattivo. Tra queste, una news di spicco riguarda la crescente implementazione delle dirette streaming connesse ai casinò virtuali.

Ne è un esempio “ONE Blackjack”, il nuovo gioco trasmesso in diretta dal live studio Pragmatic Play di Bucarest, attraverso una forma di interazione che, grazie anche all’impatto grafico sempre più realistico, è capace di far rivivere agli utenti l’esperienza fisica del tavolo.