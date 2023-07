Dal Moro provoca Donnamaria: "Ti do 10mila euro per tornare con Antonella"

Daniele Dal Moro ha lanciato una provocazione ad Edoardo Donnamaria, tirando in ballo Antonella Fiordelisi. Gli ex Vipponi, nonostante la fine del GF Vip, hanno trovato il modo per continuare a far parlare di loro.

Daniele Dal Moro provoca Edoardo Donnamaria

Mentre Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono nuovamente tornati insieme, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria la relazione sembra definitivamente chiusa. L’ex Vippone veneto è molto attivo sui social ed è proprio nel mondo virtuale che ha voluto lanciare una provocazione all’ex fidanzato dell’amica.

Le parole di Daniele Dal Moro

Dal Moro, parlando con i fan di un ritorno di fiamma tra l’amica Antonella e il rivale Donnamaria, ha dichiarato:

“Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella. Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro. Secondo me ci potremmo mettere d’accordo per fare una roba del genere. Io ti faccio un bonifico ora da 10 mila euro. E basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé.

Dal Moro ironico con Donnamaria: i sospetti dei fan

Anche se Daniele è stato ironico con Donnamaria, la sua provocazione ha fatto sorgere alcuni sospetti nei fan. Secondo i seguaci, Dal Moro guadagnerebbe parecchi soldi per i teatrini social con Oriana, per cui starebbe proponendo ad Edoardo e Antonella di seguire le loro orme.