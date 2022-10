Dal Movimento Sociale al Senato, chi è il neo presidente La Russa

Roma, 13 ott. (askanews) – Ignazio Benito Maria La Russa con quella sua voce roca e quel sorriso quasi beffardo con cui accompagna le sue provocazioni è il nuovo presidente del Senato. Di origini catanesi, classe 1947, è senatore di Fratelli d’Italia dal 2018. Ha attraversato 50 anni di storia della destra italiana. Dal Fronte della Gioventù alla nascita, a cui contribuì insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto, di Fratelli d’Italia.

La Russa entra in Parlamento per la prima volta, alla Camera, nel 1992 con il Movimento sociale guidato da Gianfranco Fini.

É tra i protagonisti nel 1995 della svolta di Fiuggi, che vede la nascita di Alleanza Nazionale (An) che si alleerà con Forza Italia dando vita al Popolo della Libertà (Pdl), formazione di centrodestra che nel 2006 gli permetterà di essere rieletto e diventerà poi ministro della Difesa nel governo Berlusconi IV.

La Russa è fratello di Romano La Russa – ex europarlamentare di AN – di recente a un funerale accusato di fare il saluto fascista. Il padre Antonino fu negli anni 40 segretario politico del Partito Nazionale Fascista diventando nel dopoguerra senatore dell’Msi. Tifosissimo dell’Inter, La Russa nel 1972 compare giovanissimo nel film “Sbatti il mostro in prima pagina” di Marco Bellocchio.