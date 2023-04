Dal Pakistan alle Filippine si celebra la fine del Ramadan

Roma, 22 apr. (askanews) – In tutto il mondo dell’Islam si celebra la fine del Ramadan, il mese santo del digiuno purificatore nelle ore diurne, con la festa dell’Eid al Fitr. I primi paesi sono quelli asiatici: nelle immagini i fedeli a Rawalpindi in Pakistan; l’ayatollah Khamenei che guida le preghiere a Teheran in Iran; i musulmani di Nuova Dehli e Mumbai in India; e il festival dei cannoni di legno sulle rive del fiume Kapuas in Indonesia.