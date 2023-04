Dal pane celeste ai tatuaggi, Napoli è già in festa scudetto

Napoli, 21 apr. (askanews) – Il Napoli non ha ancora vinto il campionato, ma in città c’è già aria di festa, nell’attesa di quello che potrebbe essere il primo scudetto del club da tre decenni.

Strade del centro storico decorate d’azzurro, il colore della squadra, striscioni e bandierine appesi su balconi e angoli dei vicoli, sciarpe e maglie del Napoli riempiono le vetrine dei negozi. Perfino il pane è diventato azzurro.

Con l’avvicinarsi delle ultime settimane di campionato, Salvatore Russo, tatuatore, ha visto aumentare le richieste di tatuaggi del Napoli, per cui ha ideato un nuovo disegno.

“Negli anni precedenti ci siamo andati vicini ma per scaramanzia nessuno osava parlare di scudetto, quindi quest’anno ho voluto fare l’esatto contrario. Ho messo da parte la scaramanzia tatuandomi lo scudetto, tra l’altro me lo sono anche giocato a inizio campionato”.

Mancano ancora otto giornate, la Lazio è la seconda da tenere d’occhio e la Juventus ha appena riacquistato i 15 punti per il caso plusvalenze ed è salita al terzo posto. Ma Napoli si prepara. “Festeggiare a Napoli è una follia, sicuramente, non posso descriverlo a parole perché bisogna viverlo e quindi il giorno in cui succederà, ti renderai conto di cosa significa festeggiare a Napoli”.