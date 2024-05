Dal Papa a Zendaya e Ferragni: CTCF sul Nove chiude stagione record

Roma, 13 mag. (askanews) - Che tempo che fa (CTCF) sul NOVE chiude in bellezza una stagione da record con l'ultima puntata dagli ottimi ascolti nel quale si è posizionato come il secondo programma più visto della serata in valori assoluti dopo Canale5, con una media di 1.835.000 spettatori e quasi...

Roma, 13 mag. (askanews) – Che tempo che fa (CTCF) sul NOVE chiude in bellezza una stagione da record con l’ultima puntata dagli ottimi ascolti nel quale si è posizionato come il secondo programma più visto della serata in valori assoluti dopo Canale5, con una media di 1.835.000 spettatori e quasi il 10% di share (9,94), picco ascolto di 2.400.000 spettatori e il 12,7% di share, e 300.000 interazioni sui social.

Che tempo che fa, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, affiancato come sempre da Luciana Littizzetto con la sua originale lettura settimanale dei fatti e dei personaggi del nostro presente, chiude la stagione 2023/2024 su NOVE con una media di 2.100.000 spettatori e il 10,5% di share risultando il miglior programma di sempre nella storia di Warner Bros. Discovery.

Costantemente sul podio degli ascolti della domenica sera, Che tempo che fa in questa stagione è stato per 23 volte il terzo programma della serata e per 3 volte il secondo.

Alessandro Araimo, Managing Director Warner Bros Discovery Italy & Iberia commenta: “Siamo molto soddisfatti degli ottimi risultati ottenuti dall’eccezionale squadra di Che Tempo Che Fa, che si inseriscono nel più ampio percorso di crescita del Nove – e dell’intero portfolio Warner Bros. Discovery – avviato già qualche anno fa e destinato a continuare nel tempo. Siamo certi che Fabio, Luciana e il loro fantastico team potranno fare ancora meglio in futuro, in una rete sempre più rafforzata e illuminata”.

Con Che tempo che fa la media del NOVE in prime time cresce del +59% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del +30% nelle 24ore. Guardando alla sola domenica sera, grazie al programma, NOVE raggiunge in prima serata una media share del 10,2%, un risultato di oltre cinque volte superiore allo stesso periodo dello scorso anno.

Risultati straordinari per il programma anche sul pubblico dei giovani (15-24 anni) dove registra una media share del 12,3% con una crescita del +40% rispetto alla scorsa stagione su Rai3, confermando anche il suo presidio fortissimo sul target dei laureati, dove registra una media share del 19%, (risultando il programma più visto della domenica sera dai laureati nell’arco dell’intera stagione) dei diplomati (13%),e in tutte le fasce più pregiate per gli inserzionisti pubblicitari, Alte (16,4%) e Medio – Alte (14%).

Riconosciuto e apprezzato anche all’estero, Che tempo che fa ha confermato anche in questa stagione il suo indiscusso prestigio italiano e internazionale ospitando nuovamente, per la prima volta su NOVE, una conversazione con Sua Santità Papa Francesco, seguita da 3 milioni di telespettatori pari al 14,2% della platea televisiva italiana, e decine di eccellenze italiane e internazionali in esclusiva. La stagione si è aperta con l’intervista alla senatrice a vita Liliana Segre e nelle 26 puntate ha visto tra gli ospiti il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, Martin Scorsese, Tom Hanks, Woody Allen, Zendaya, Novak Djokovic, Jannik Sinner, il Premio Nobel per la medicina Katalin Karikò, il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, Naomi Campbell, Wim Wenders, David Grossman, Willem Dafoe, Andriy Shevchenko, Lautaro Martìnez, Rafael Le o, Chiara Ferragni, Laetitia Casta, Alessandro Baricco, Patrick Zaki, Beppe Grillo, Alberto Mantovani, Monica Bellucci, Fedez, Renato Zero, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Ligabue.

Che tempo che fa si conferma anche in questa stagione sul podio dei programmi più social della TV italiana: è stato il programma più commentato della domenica sera e spesso il più commentato dell’intera giornata registrando complessivamente 50 milioni di interazioni totali. In questa stagione il programma ha segnato anche il suo record di sempre sui social con la puntata del 28 aprile che ha registrato oltre 700.000 interazioni.

“Che tempo che fa” di Fabio Fazio è prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay, per Warner Bros. Discovery. È scritto da: Gianluca Brullo, Fabio Fazio, Walter Fontana, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva, Edoardo Segantini, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri, Sebastiano Guanziroli, Paola Natalicchio, Giacomo Papi, Antonietta Zaccaro. La regia è di Cristiano D’Alisera. Scenografia di Marco Calzavara. Project leader Nove Giovanni Brasca. Produttore esecutivo L’OFFicina Marcello Mereu. Responsabile Casting e ospiti internazionali Monica Tellini.