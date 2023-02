Home > Askanews > Dal Sud America a New York a Taiwan, il mondo sfila per l'Ucraina Dal Sud America a New York a Taiwan, il mondo sfila per l'Ucraina

Roma, 25 feb. (askanews) – Migliaia di persone hanno sfilato in tutto il mondo, dal Sud America a Barcellona, da New York a Taiwan, per mostrare la loro solidarietà con il popolo ucraino nel primo anniversario dell’invasione russa.

