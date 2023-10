Dal tetto del mondo, Guterres (Onu) lancia nuovo appello per la pace

Roma, 31 ott. (askanews) – Un appello appassionato per la pace dal sito venerato come luogo di nascita di Budda: il segretario generale delle Nationi Unite, Antonio Guterres, è in Nepal e dal cosiddetto ‘tetto del mondo’ ha detto “l’umanità è in guerra con la natura e con se stessa”. L’esempio di Budda, ha detto Guterres, dovrebbe ispirarci tutti.

“L’umanità è in guerra con la natura e con se stessa. In Medio Oriente, in Ucraina, nel Sahel, in Sudan e in molti altri luoghi sulla terra infuriano conflitti. Le regole e le istituzioni globali sono danneggiate, i diritti umani e la legge internazionale calpestati” ha detto Guterres.

“Attraverso i secoli il messaggio di Budda di compassione, non violenza e interdipendenza ci lancia un appello e ci ispira, ci ricorda della nostra comune umanità e dell’interconnessione di tutte le cose” ha aggiunto. 2Cari amici, la pace è più di una nobile visione, è un grido che unisce, è un appello che faccio oggi, da questi giardini sacri chiedo al mondo di agire ora per la pace”.