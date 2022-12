Dal Trentino un modello per la long term care integrativa

Milano, 2 dic. (askanews) – Costruire un secondo pilastro previdenziale a tutela delle persone non autosufficienti creando sinergia tra soggetti pubblici e privati, mettendo a sistema le diverse realtà territoriali già attive e creando uno schema che incentivi la destinazione di risorse contrattuali verso i servizi ai cittadini inabili: è l’obiettivo di “Ecosistema trentino per la long term care integrativa”, progetto presentato nell’ambito dell’XI Festival della Famiglia di Trento.

Motore del progetto – primo del suo genere in Italia e che si candida a diventare modello replicabile di welfare territoriale – è Sanifonds, il fondo sanitario integrativo che vede tra i suoi soci oltre la Provincia Autonoma, associazioni e sindacati di imprese, artigiani e lavoratori e diversi altri soggetti sia pubblici sia privati. (Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento, Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento, Confcommercio-Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Cooperazione Trentina, Confindustria Trento, CGIL del Trentino, USR CISL del Trentino C.S.R.

UIL di Trento, CISPEL-Federservizi Trentino-Alto Adige).

“Abbiamo ritenuto di parlare di questo tema al Festival della Famiglia, perché un evento di non autosufficienza è vero che colpisce il singolo, ma di riflesso colpisce tutta la famiglia – dice il presidente di Sanifonds, Nicola Svaizer – Obiettivo di questo progetto è quello di creare un modello che sia condiviso con tutte le parti sociali e le altre mutue in modo da avere un riferimento innovativo e uguale per tutti”.

La spesa per la tutela della non autosufficienza in Italia ammonta ogni anno a circa 41 miliardi, 9 dei quali a carico delle famiglie. Un peso che in molti casi può mettere a rischio la sicurezza economica del nucleo familiare oltre che impattare criticamente sulle relazioni affettive. “L’XI Festival della Famiglia affronta a 360 gradi tutto ciò che riguarda la famiglia – spiega Stefania Segnana, assessore alla Salute della Provincia Autonoma di Trento – Questo dedicato alle persone non autosufficienti è un evento molto importante organizzato da Sanifonds in collaborazione con l’Università di Trento e la Ca’ Foscari di Venezia.

Gli spunti che nasceranno da questo importante incontro saranno di spunto anche a livello nazionale per altri progetti”.

L’Ecosistema sarà implementato il prossimo anno. Una volta entrato a regime garantirà ai beneficiari una rendita netta di 12 mila euro all’anno con un incremento significativo rispetto alla cifra prevista dai piani attuali.