Dalila Di Lazzaro ospite a Oggi é un altro giorno: l’operazione andata male

Dalila Di Lazzaro si è da poco sottoposta a un'operazione: "Purtroppo non è andata bene, sono vicina a Fedez".

Dalila Di Lazzaro e Manuel Pia sono stati ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. I due artisti mantengono una collaborazione professionale da diversi anni. L’ex attrice e modella ha raccontato, tramite videocollegamento con lo studio della Bortone: “Sono reduce da un’operazione, purtroppo non è andata bene, sono molto vicina a Fedez e a tutti coloro che sono costretti al ricovero in ospedale.

Ho un dolore neuropatico cronico, è qualcosa che ti annienta. Dopo tre incidenti, faccio fatica a camminare” e ancora: “Io amo la vita, dovrebbe farlo anche Putin: se capissero cos’è il dolore, capirebbero anche quanto siano importanti la serenità e la pace”.

Dalila Di Lazzaro e il triangolo delle Bermuda

Dalila Di Lazzaro ha poi raccontato di un viaggio in aereo a dir poco avventuroso, o meglio, periglioso: “Quando ero modella, ero andata a New York per posare ed ero stata invitata da un amico, con un aereo privato, da Miami alle Bahamas.

Mentre sorvolavamo il triangolo delle Bermuda, l’aereo ha iniziato a perdere quota, ho sentito la pressione e l’aereo è atterrato sull’acqua, tra sette-otto sobbalzi. Ho temuto di morire d’infarto, c’era gente ferita, è stata una vicenda terribile e siamo stati fortunati che sia accaduto di giorno, altrimenti non ci avrebbero trovato”.

Il saluto di Mara Venier

Dalila Di Lazzaro ha poi ricevuto un videomessaggio da parte di Mara Venier: “Siamo cresciute insieme da ragazze, siamo diventate come sorelle.

Ti voglio bene, sei nel mio cuore sempre, appena vengo a Milano ti vengo a trovare”.