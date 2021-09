Dall’arrivo in Italia in barca al Gf Vip: la storia di Samy Youssef

Samy Youssef, dall'arrivo difficile in Italia alle passerelle di Milano: tutto quello che c'è da sapere sul modello.

Samy Youssef è un modello e giovane personaggio tv conosciuto dal pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Temptation Island Vip.

Samy Youssef chi è

Classe 1995, Samy Youssef è un giovane e promettente modello con un passato segnato da una storia difficile: nato a Sharm El Sheik, in Egitto, Samy Youssef sarebbe giunto in Italia come rifugiato dopo aver tentato di fuggire nel suo paese natale insieme alla sua famiglia.

“Non è facile spiegare quello che ho vissuto (…) Sono scappato dall’Egitto perché non ne potevo più. Lì lavoravo come carpentiere con mio padre, ma il mio sogno era studiare e affermarmi. In Egitto, per molta gente la vita è difficile, spesso l’unica via d’uscita è andarsene”, ha confessato lui stesso, e ancora:

“Arrivato a Catania ero spaesato, stanco, avevo affrontato un viaggio difficile su un barcone. Non conoscevo la lingua, non sapevo cosa fare.

Appena arrivato a Roma, per fortuna ho incontrato alcuni ragazzi arabi che mi hanno offerto ospitalità per un giorno. Se non fosse stato per loro non so che fine avrei fatto. Dopo essermi presentato in caserma sono stato affidato a una casa-famiglia e mi sono messo a cercare lavoro”.

Samy Youssef: il successo

Oggi Samy Youssef è un affermato modello scelto spesso da Moschino per le sue nuove campagne pubblicitarie, e inoltre ha avuto il ruolo di tentatore a Temptation Island Vip prima di approdare al GF Vip nel 2021.

In merito al suo successo nel mondo della moda Samy Youssef ha dichiarato che esso sarebbe avvenuto quando ha deciso di lavorare in un ristorante di Roma:

“Una modella che ho conosciuto nel ristorante dove lavoravo mi ha chiesto se volevo presentarmi alla sua agenzia e sono subito piaciuto. Così è iniziata la mia avventura nel fashion. Sono rimasto a Roma per un po’, poi ho voluto rischiare di nuovo. Ho deciso di andare a Milano, una delle capitali della moda, e posso dire di aver realizzato il mio sogno.

Da due anni collaboro con importanti maison internazionali”, ha affermato.

Samy Youssef: la vita privata

Samy Youssef è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata e al momento non si hanno notizie su chi possa essere la sua fidanzata.