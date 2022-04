Una scelta condivisa da molti per cui i colori solo bianco-azzurro-bianco: dalla bandiera dei russi contro la guerra in Ucraina scompare il rosso

Dalla bandiera dei russi che sono contro la guerra in Ucraina scompare il rosso attraverso una serie di scelte di protesta in tutto il mondo, fra cui anche Il gesto simbolico di Kai Katonina una desiner russa 31enne che vive a Berlino e che ha “ideato” il vessillo per per chi, come lei, è “russa ma contro la Russia”.

La bandiera così concepita ex novo è con le canoniche tre strisce orizzontali ma manca il rosso che è il colore del sangue, perciò il risultato è: bianco, azzurro, bianco.

Dalla bandiera dei russi scompare il rosso

La bandiera di quelli che pur essendo russi dicono no al terribile conflitto deciso dal presidente Vladimir Putin è presente ormai in molte comunità di “expat”. Ha spiegato al britannico Guardian Katonina che era stata scambiata per ucraina nel corso di una manifestazione pacifista: “Purtroppo, il tricolore russo è stato completamente assorbito dalla propaganda di Stato e dai militari”.

La scelta di togliere il rosso è stata già adottata da molti altri dissidenti in giro per il mondo ed è una scelta che fonda su una sorta di “precedente storico”.

Lo stesso vessillo di una “repubblica” del medio evo

Quale? Quello per cui la bandiera dei russi pacifisti o contrari alla politica di Putin, che sembra sia apparsa su Twitter già il 28 febbraio, richiama quella della della Repubblica di Novgorod.

Si tratta di un antico stato medievale russo che, tra il XII e il XV secolo, si estendeva dal Mar Baltico agli Urali.