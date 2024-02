Dalla Cina al Giappone esplode la Taylor Swift mania

Tokyo, 7 feb. (askanews) - A Tokyo è esplosa la Taylor Swift mania, alla vigilia dei quattro concerti della cantante per la prima volta in Giappone. Questi fan stanno facendo la coda al freddo da ore solo per acquistare il merchandising ufficiale prima del concerto. La neo vincitrice del Grammy pe...

Tokyo, 7 feb. (askanews) – A Tokyo è esplosa la Taylor Swift mania, alla vigilia dei quattro concerti della cantante per la prima volta in Giappone. Questi fan stanno facendo la coda al freddo da ore solo per acquistare il merchandising ufficiale prima del concerto.

La neo vincitrice del Grammy per “il miglior album”, ed era la quarta volta, ha portato il suo tour in Asia: dopo il Giappone sarà in Australia e poi a Singapore, prima di tornare in Europa.

“Da circa sei mesi sto pianificando tutto: il mio abbigliamento e tutte le spese di questo viaggio, i biglietti e l’alloggio, il cibo in Giappone”, dice questa fan arrivata dalle Filippine.

In mezzo al tour è compreso anche un rapido ritorno a casa a domenica 11 per seguire di persona il suo fidanzato Travis Kelce impegnato nel Superbowl, gioca nei Kansas City Chiefs che sfidano a Las Vegas i San Francisco 49ers. Sono aperte le scommesse, e i calcoli fra volo e fusi orari: ce la farà ad andare e tornare a riprendere il tour?

“Superbowl? Penso che possa far avanti e indietro senza problemi. È Taylor Swift!” assicurano i fan.

Grande delusione invece in Cina, dove la cantante non passerà. Le “swifties” rimedierenno guardandosi il live dalla sala di un cinema, attrezzata come se fosse un concerto.