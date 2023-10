Dalla difesa all'utilizzo della Space Economy

Roma, 05 ott. (askanews) – Master in “Space Economy”. È l’ultima frontiera, della Luiss Business School, che ha introdotto, un Master in Space Economy per creare profili manageriali con un’ampia e approfondita conoscenza dei contesti internazionali ad alto impatto tecnologico.

Davanti ad una platea Istituzionale, costituita da alti ufficiali della Difesa Nazionale, ed alla presenza di manager ed esperti dell’industria italiana dell’Economia Spaziale, che si sono riuniti nell’incontro a Villa Blanc, sede della prestigiosa Luiss Business School.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Luiss Business School Luigi Abete che, nel corso del suo intervento ha sottolineato, come:

“È importante perché è un settore che traina molto l’innovazione tecnologica. Noi siamo particolarmente presenti e quindi possiamo mantenere una leadership, quanto più riusciamo a formare professionisti e manager che siano all’altezza di questa sfida. Pensare allo spazio significa pensare ai problemi legati al rapporto Terra-Spazio.

Il fatto che la Business School apra questo master significa dare una spinta a questo percorso”.

Oltre al Master in “Space Economy” che si tiene in italiano a Roma, Luiss Business School ha attivato sullo stesso tema due executive master in lingua inglese nella propria sede di Amsterdam in Olanda: uno in Space Management e uno in Space Industry.