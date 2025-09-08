Dalla lavatrice a 3 oblò ai giochi smart, tutte le novità tech da Ifa

Berlino, 8 set. (askanews) – Dalle lavatrici multi lavaggio con tre oblò in una sola macchina agli occhiali dotati di intelligenza artificiale. Sono tante le novità presentate a Ifa 2025 ad aver attirato la curiosità dei visitatori tra gli stand della storica fiera tech di Berlino.

Grande attenzione per la nuova Candy Multi Wash dotata di tre cestelli indipendenti per gestire contemporaneamente capi diversi con lavaggi in spazi e tempi separati.

Cyber10 Ultra di Dreame è un robot aspirapolvere dotato di braccio robotico di presa e di un sistema multi-utensile, per raccogliere, calzini o peluche abbandonati per terra prima di iniziare le pulizie.

Il proiettore Premiere 5 di Samsung può invece trasformare una scrivania o altre superfici in un touchscreen interattivo extralarge.

Per chi ama gli scacchi, la sfida è superare le mosse di Senserobot, mentre per gli amanti del tennis c’è da divertirsi con Acemate, un macchinario da campo che spara palline in ogni direzione, con diversi programmi gestibili via app, e si sposta fino a 5 metri al secondo per raccoglierle in tempo reale.

Ha un sapore vintage la tastiera in stile macchina da scrivere di Yunzii. La carta è sostituita da un display ma i pulsanti assicurano un nostalgico effetto retrò.

TCL NXTPaper 60 Ultra è invece uno smartphone perfetto per chi divora i libri: grazie a un tasto il display passa in modalità e-ink con l’opacità e l’antiriflesso degli ebook.

Nel campo dell’IA e della realtà aumentata Rockid ha presentato i nuovi occhiali smart: pesano appena 49 grammi, sono dotati di traduttore simultaneo in 89 lingue con sottotitoli, scattano foto e video, trasmettono appunti sulle lenti per sentirsi più sicuri durante una riunione o uno speech.

A Berlino, infine, LG ha presentato il sistema ThinQ ON, un hub centrale che coordina tutti gli elettrodomestici intelligenti della casa, esponendo la “LG AI Appliances Orchestra”, un concept che simboleggia l’integrazione fluida e coordinata degli elettrodomestici intelligenti all’interno della vita quotidiana.