Dalla parte delle foreste, PEFC Italia compie 20 anni

Roma, 9 lug. (askanews) – PEFC Italia festeggia 20 anni con all’attivo 881.854 ettari di superficie certificata (di cui 7.254,11 ettari di pioppeti e 54,91 ettari di piantagioni) distribuiti su 13 regioni e due province autonome, che nel giugno 2021 rappresentano il 9,1% della superficie forestale italiana, e 1.206 aziende di trasformazione che scelgono legno proveniente da foreste certificate.

Il PEFC Italia, l’ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale, ha festeggiato i suoi 20 anni di attività nel nostro Paese all’evento “Ventennale di PEFC Italia”.

“Chiediamo che il settore della trasformazione – spiega Francesco Dellagiacoma Presidente PEFC Italia – sia attento alla valorizzazione del legame italiano, locale. Noi abbiamo un settore economico molto importante e una produzione molto bassa di legname che viene poco valorizzata. Oggi c’è l’occasione concreta di mettere insieme questi due settori: da una parte il mercato del legno che sta esplodendo e dall’altra la percezione che l’utilizzo del legno ha dei vantaggi dal punto di vista ambientale”.

Tanti i progetti messi in campo per proteggere boschi e foreste italiane: “Il mondo dei progetti – sottolinea Antonio Brunori, Segretario Generale PEFC Italia – è proprio nel mondo delle foreste partendo dalla valorizzazione delle foreste fino ai prodotti, alle filiere, passando per la moda sostenibile, perché il legno se sfibrato diventa abito, fino a parlare del monitoraggio delle foreste, salute e biodiversità, fino ai servizi ecosistemici. Quindi, protezione e tutela della biodiversità, clima e turismo sostenibile”.

Il lavoro di sensibilizzazione nei confronti delle aziende si è svolto parallelamente a quello verso i consumatori. “Oggi il PEFC Italia – afferma Primo Barzoni, vicepresidente PEFC Italia – offre opportunità grandi per l’azienda sia della filiera forestale che delle aziende di trasformazione. Il vantaggio va nel contesto in cui tutta la società più matura sui temi della sostenibilità e marcare i prodotti di carta e legno con una marcatura del logo PEFC entra in contatto con i consumatori e la società civile, per far parte di un modello di economica rigenerativa che è attenta alla persona, alla comunità, al pianeta”.