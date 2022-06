Dalla rubinetteria ai sanitari, i prodotti per il tuo arredo bagno sono su CeramicStore.eu

CeramicStore.eu è l’e-shop che permette di arredare da zero o rinnovare l’allestimento del proprio bagno.

Dai sanitari alla rubinetteria, passando per termoarredo e accessori. CeramicStore.eu è l’e-shop che, con un’esperienza di oltre trent’anni nel settore, permette di arredare da zero o rinnovare l’allestimento del proprio bagno. Il catalogo annovera più di 15.000 prodotti, quasi totalmente Made in Italy ed espressione dei migliori brand del settore. A ciò si uniscono pagamenti sicuri, spedizioni rapide e un customer care multi-canale sempre pronto ad affiancare l’acquirente.

Lo store si struttura in diverse categorie, così da permettere all’utente di trovare, nello spazio di qualche istante, proprio ciò che stava cercando. Tra gli articoli che figurano nella proposta si incontrano lavabi da incasso, box doccia, rubinetti, piatti doccia, vasche da bagno e sanitari bagno in vendita online. Per non parlare dell’ampia selezione dedicata ai termoarredo da bagno e ai radiatori decorativi di design.

Tutti i prodotti disponibili in catalogo sono espressione delle migliori aziende produttrici del settore, che garantiscono un’eccellente fattura e durevolezza nel tempo. Qualche esempio? Ideal Standard, Geberit, Keller Taps o Kerasan. Il rapporto qualità/prezzo è eccellente, ma a ciò si aggiungono diverse riduzioni e promozioni, che assicurano un risparmio ulteriore.

Per effettuare le consegne, CeramicStore si affida a corrieri specializzati e attivi sul panorama nazionale come Bartolini, GLS, Fercam e Susa Trasporti, che lavorano con serietà e professionalità, al fine di venire incontro alle specifiche esigenze dei clienti. Per ogni categoria di prodotti è previsto un packaging ad hoc, per garantire che la merce arrivi intatta a destinazione.

Inoltre, su richiesta, CeramicStore offre un servizio di consegna al piano. Per usufruirne è necessario contattare l’Assistenza Clienti tramite e-mail. Così, lo staff effettuerà un preventivo su misura, sulla base del quantitativo e della tipologia di articoli acquistati.

Gli acquirenti che si affidano all’azienda possono contare su un team di professionisti, con alle spalle un’esperienza trentennale nel settore. Qualità, competenza e impegno: sono queste le peculiarità che permettono di rendere l’esperienza sullo shop appagante sotto ogni punto di vista.

Per richiedere informazioni o ricevere assistenza per gli ordini, è attivo un puntuale servizio di customer care, raggiungibile tramite numero di telefono, indirizzo e-mail, chat online o WhatsApp. Non solo, la sezione FAQ del portale offre una risposta rapida ai quesiti più frequenti.

Concludono la shopping experience diverse modalità di pagamento: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno e soluzioni rateali, con Soisy o Scalapay. Infine, nell’eventualità di un acquisto errato, è prevista la possibilità di effettuare il reso: per gli articoli con l’apposito bollino 60+ fino a 60 giorni dalla ricezione. In caso contrario, entro 14 giorni.

Visita subito CeramicStore.eu, iscriviti alla newsletter e ricevi uno sconto del 5% per il tuo prossimo acquisto!