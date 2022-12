Dalla tempesta solare alle armi biologiche: cosa ha previsto Baba Vanga per il 2023

Con l’arrivo del nuovo anno arrivano immancabilmente le previsioni di Baba Vanga, la mistica e chiaroveggente bulgara, morta a 85 anni nel 1996.

Secondo i suoi “fedeli”, la mistica avrebbe azzeccato molte previsioni a cominciare dall’11 settembre e da Donald Trump. Anche per il 2023 dovremo aspettarci delle conseguenze molto preoccupanti se non addirittura disastrose.

L’orbita terrestre potrebbe cambiare

Tra le previsioni che potrebbero preoccupare maggiormente c’è un cambiamento nell’orbita terrestre. Si tratta di cambiamenti che avvengono in modo ciclico e che possono influenzare in modo importante il riscaldamento globale.

Ne è un esempio il massimo termico Paleocene-Eocene che 56 milioni di anni ha innescato un innalzamento delle temperature che non si esclude potremmo tornare a vedere. Sempre per ciò che riguarda i rischi che potrebbe correre il nostro pianeta c’è anche quello di una devastante tempesta solare.

Test di armi biologiche

Si tratta di una criticità che sta prendendo sempre più piede soprattutto con lo scoppio della guerra in Ucraina.

Nel 1975 è entrata in vigore la convenzione sulle armi biologiche alla quale hanno aderito 183 Stati. Tale accordo va a vietare non solo l’utilizzo, ma anche lo sviluppo, la produzione e persino lo stoccaggio di questo tipo di armi. In caso esistessero degli stock è proibito distruggerle: e se tale convenzione venisse violata? Da precisare che Baba Vanga non si è riferita ad un Paese in particoare. Certo è che dallo scorso febbraio, il mondo ha un po’ più paura.