Dalle carte alle installazioni e al museo, Pokémon sempre di moda

Dalle carte alle installazioni e al museo, Pokémon sempre di moda

Milano, 4 ott. (askanews) – Un’installazione temporanea ispirata alle gallerie d’arte e la partecipazione del cantante Mahmood, che con Pikachu ha inaugurato l’evento: così The Pokémon Company ha festeggiato anche a Roma il primo anniversario del videogioco Pokémon Pocket, ispirato al famoso gioco di carte collezionabili, che da anni rappresenta un fenomeno di collezionismo, ma anche di costume, in tutto il mondo.

Nella tappa romana, al Circo Massimo, sono state esposte illustrazioni delle carte disponibili nel gioco, in un allestimento ispirato a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria.

Le attività legate al gioco di carte collezionatili Pokémon proseguono poi con un altro evento, che farà tappa in vari Paesi a partire nel mese di ottobre, dedicato alla nuova espansione Megaevoluzione: un’installazione esplorabile con rappresentazioni a grandezza naturale di alcune delle carte disponibili. Sarà inoltre possibile visitare anche un museo per l’anniversario di Pokémon Pocket, che ospita dieci murales digitali. La tappa italiana del tour è prevista a Torino dal 24 al 26 ottobre.