Dalle persone al territorio, l'impegno di Rdr nel suo primo Report di Sostenibilità

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – Rdr Sps, società con più di 270 dipendenti, 8 sedi operative, un fatturato in crescita che si attesta attorno ai 50 milioni di euro, presenta il suo primo report di sostenibilità, dopo essere diventata società benefit nel novembre del 2022. L’azienda campana leader di settore, specializzata nella progettazione, costruzione, gestione, manutenzione, messa in servizio e conduzione di opere acquedottistiche e impianti di trattamento acque, si è attivata per compiere questo primo passo in avanti che riflette il costante impegno per promuovere il benessere dei suoi lavoratori, dell’ambiente e della comunità in cui è presente.

Il Report di sostenibilità 2023 riflette l’impegno di Rdr nel creare un ambiente di lavoro inclusivo, positivo e attento all’ambiente. “In questo primo anno, abbiamo posto particolare attenzione al benessere e alla felicità dei nostri dipendenti – spiega Alessandro Di Ruocco, presidente Rdr Spa Sb – Dall’organizzazione di momenti di svago e socializzazione come il family day, un evento speciale dedicato alle famiglie dei dipendenti, alla mensa gratuita che offre pasti sani e bilanciati per promuovere il benessere e la corretta alimentazione, fino all’introduzione di politiche di Well-Being e Work Life Balance, per aiutare i dipendenti a conciliare impegni professionali e personali, migliorando così il loro equilibrio tra lavoro e vita privata. Sono primi passi, c’è ancora molto da fare e migliorare soprattutto sul fronte della sostenibilità ambientale. Vogliamo coinvolgere tutti i nostri fornitori in un processo di crescita continua e sostenibile, migliorare e innovare costantemente le soluzioni e i servizi a tutela di una risorsa fondamentale come l’acqua”.

Grazie al contributo della Fondazione di Ruocco, nata per volontà del fondatore dell’azienda Francesco Di Ruocco, sono state create, inoltre, sinergie commerciali con le attività presenti nei luoghi di Rdr a beneficio dei dipendenti, promuovendo partnership con aziende locali per offrire sconti e vantaggi esclusivi, attività di team building e, ancora, attività per la formazione e informazione delle nuove generazioni. Durante l’ultimo anno, Rdr ha investito molto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, attraverso misure preventive e informative grazie alle quali, unitamente a uno scrupoloso controllo, non si sono registrati casi di incidenti o infortuni gravi sul posto di lavoro.

Sicurezza e salute fanno il paio con formazione. Sono, infatti, più di 3500 le ore di formazione trasversale erogate ai dipendenti e tre le risorse, giovanissime, entrate in relazione con l’azienda nel 2022 grazie al progetto Rdr for Your Institute, percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto), sviluppato da Rdr in sinergia con alcuni degli Istituti tecnici dei territori in cui opera, con l’obiettivo di formare figure specialistiche nel campo dell’elettromeccanica, oggi sempre più richieste dal mercato.

Oltre alle iniziative a favore dei dipendenti e delle persone, RdrSpa Sb ha anche adottato una serie di misure per promuovere la sostenibilità ambientale. Sono state intraprese azioni per ridurre i consumi energetici e ottimizzare l'utilizzo delle risorse e seppure queste azioni rappresentino solo l’inizio del percorso che porterà l'azienda a incidere sempre meno sull’ambiente, si è cominciato a lavorare su questo aspetto mettendo a regime un impianto energetico solare per soddisfare, in parte, il fabbisogno energetico aziendale e lo svecchiamento del parco degli automezzi aziendali, sostituendoli con mezzi meno inquinanti e dai consumi ridotti. Sono state attivate, inoltre, con gli stakeholders dei flussi comunicativi continui, improntati alla condivisione dell’informazione e alla motivazione verso i temi dell’ecologia e dell’economia integrale, e instaurate partnership strategiche con i clienti e i fornitori al fine di promuovere la sostenibilità lungo tutta la filiera.

"Siamo davvero orgogliosi di presentare il nostro primo Report di Sostenibilità – aggiunge il Ceo di Rdr Luca Serena – Riflette il nostro costante impegno verso il benessere dei nostri dipendenti, la collaborazione con i nostri fornitori e clienti, l'ambiente e l’attenzione al territorio. Come azienda, siamo consapevoli della nostra responsabilità sociale e ambientale, e continueremo a lavorare con dedizione per creare un futuro sostenibile per tutti, essere un punto di riferimento per la comunità e i territori in cui operiamo”.