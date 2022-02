Dalle segatrici ai torni, Macchinato.com: l’e-shop di macchine e attrezzature per officine, laboratori e privati

A supporto il cliente trova la preparazione di un team con esperienza decennale nel campo della ferramenta.

Approfittando di Macchinato.com, i più esigenti appassionati di fai-da-te, come i professionisti e le realtà aziendali, possono contare su macchine e attrezzature, dalla sega a nastro ai trapani, espressione dei brand di riferimento. Oltre a prezzi competitivi, vengono assicurate ulteriori occasioni di risparmio grazie alle offerte a tempo. A supporto il cliente trova la preparazione di un team con esperienza decennale nel campo della ferramenta.

Il catalogo è in costante espansione e interessa attrezzature per garage e officine, macchine per la lavorazione del legno, macchine utensili. Non solo. Sono disponibili macchine per la pulizia, per l’edilizia e da giardino, senza contare gli articoli che figurano nell’ambito dell’abbigliamento da lavoro.

Contando su una squadra di professionisti qualificati, Macchinato è in grado di fornire a ogni cliente assistenza tecnica, consulenza in merito a ogni fase dell’acquisto e preventivi sulla scorta delle proprie esigenze. Il customer care è accessibile sia via telefono che via email.

Bastano pochi istanti per procedere nell’acquisto di segatrici, ponti sollevatori moto, trapani fresa, idropulitrici, torni per legno, betoniere, compressori, sabbiatrici, trapani a colonna, aspiratori per trucioli, pialle, troncatrici e molte altre tipologie di articoli.

Sul piano della sicurezza sono adottati esclusivamente metodi di pagamento che pongono ogni transazione al riparo da ogni rischio, ovvero PayPal, contrassegno, bonifico bancario, carta di credito.

La navigazione può strutturarsi anche rispetto alle marche. Nel novero dei brand disponibili incontriamo Abac, CMT, Deca, Femi, Optimum, Omcn, Pegic, Telwin, Imer, LTF, Lincoln Electric, solo per citarne alcuni. Scegliendo invece la sezione “Offerte a tempo”, è facile trovare gli sconti più vantaggiosi. Il risparmio riguarda anche la possibilità di usufruire della spedizione gratuita, destinata a tutti gli ordini di oltre 300 euro.