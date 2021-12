Dalle violenze subite dal suo ex all’aborto: Elisa Di Francisca si racconta a Verissimo

Elisa Di Francisca sarà ospite nel programma della Toffanin e parlerà del suo passato molto doloroso.

Elisa Di Francisca sarà oggi ospite a Verissimo, nota trasmissione televisiva del pomeriggio di Canale 5, condotto da Silvia Toffanin. La schermitrice italiana racconterà il dramma vissuto 20 anni fa, quando un suo ex fidanzato la picchiò.

Elisa, infatti, aveva appena 18 anni:

“Era la mia prima cotta, mi ero infatuata di questo ragazzo che era gelosissimo. Per lui ho anche smesso di fare scherma per un po’ di tempo. Ma una volta smesso la mia vita è diventata un inferno: controllava tutto, aveva sempre paura che lo tradissi”.

Motivi per i quali chi le stava vicino ha provato a farle aprire gli occhi, invitandola più volte a lasciare quello che all’epoca era il suo fidanzato.

Tuttavia, come spesso accade, chi si trova in queste situazioni perseva nella propria scelta, nascondendosi dietro la speranza che l’amore possa cambiare le persone.

“All’inizio non ascoltavo nessuno perché ero convinta che lui mi amasse e che sarebbe cambiato. Fino a quando è arrivato a mettermi le mani addosso. Lì ho capito che era troppo e ho deciso di lasciarlo”. Elisa Di Francisca svela però di non averlo denunciato: “Non l’ho denunciato e ho sbagliato perché non volevo più niente a che fare con lui. Tornassi indietro lo farei”.