Dall'economia all'ambiente, l'impatto di INWIT per il settore telco

Dall'economia all'ambiente, l'impatto di INWIT per il settore telco

Roma, 19 mag. (askanews) – Condividere infrastrutture consente di massimizzare l’utilizzo della capacità dell’infrastruttura esistente, evitandone la duplicazione, con importanti effetti economici e sulla crescita dell’occupazione, ma significa anche ridurre l’impatto ambientale e le esternalità negative, migliorando l’accessibilità e la capillarità dei servizi. E’ quanto emerge dallo studio “Il valore di INWIT per l’Italia”, condotto da The European House Ambrosetti, che conferma i benefici economici per il settore telco apportati da INWIT, il primo tower operator italiano e tra le principali digital infrastructure company, che realizza e gestisce infrastrutture digitali, condivise e multi-operatore, a supporto della connettività wireless su tutto il territorio nazionale.

Lo studio multidimensionale – presentato nel corso del Sustainability Day 2025, l’evento organizzato da INWIT per confrontarsi con i propri stakeholder sul ruolo delle infrastrutture digitali e condivise e sul valore che queste generano per l’Italia – sottolinea gli impatti economici, sociali, ambientali e di innovazione apportati da INWIT.

Diego Galli, Direttore Generale INWIT: “A partire da circa 10 anni fa è emerso un nuovo modello di separazione tra infrastrutture e servizi che poi ha dato seguito anche al consolidamento delle reti infrastrutturali passive, con il rafforzamento di INWIT e la creazione del leader delle torri di telecomunicazione in Italia. È un modello che funzione perchè si basa sulla condivisione delle infrastrutture aperte a tutti gli operatori: questo crea efficienza economica, così come efficienza ambientale. Nel periodo di 10 anni si è creato un valore di 15,8 miliardi nel mercato di valore condiviso”.

Secondo lo studio, il modello di business di INWIT, fondato sulla condivisione e basato su infrastrutture digitali mobili e multi-operatore, genera un impatto positivo sulla filiera e nel Paese.

Emiliano Briante, resp. Area Business & Policy Impact ed European Affairs The European Huose-Ambrosetti: “Due numeri su tutti che riguardano l’impatto di INWIT: 1.3 miliardi di contributo alla generazione di Pil per il Paese, che diventano oltre 5 nel quinquennio, e una capacità di sostenere occupazione per oltre tremila persone dal punto di vista diretto-indiretto indotto, con un moltiplicatore molto rilevante di 9.7”.

Sotto il profilo ambientale, INWIT ha perseguito con continuità obiettivi di efficienza energetica, riducendo i propri consumi e contribuendo alla transizione ecologica del Paese: tra il 2015 e il 2024 la condivisione di torri di telecomunicazione mobili ha, infatti, consentito di risparmiare suolo e risorse materiali ed energetiche, limitando la costruzione di infrastrutture digitali aggiuntive e, con esse, di evitare l’emissione di oltre 2,5 milioni di tonnellate di CO2, equivalenti a quelle di 1,7 milioni di voli intercontinentali Roma-New York.

Con oltre 25mila torri, grazie a un modello infrastrutturale diffuso e collaborativo, INWIT attualmente ha almeno una torre nell’82% dei Comuni italiani, con una densità media di una torre ogni 3 km nelle aree rurali e ogni 500 metri nei centri urbani ad alta densità abitativa.

Diego Galli, Direttore Generale INWIT: “Questo modello si basa su molti ed ingenti investimenti: INWIT nel 2024 ha investito il 30% dei ricavi proprio per creare infrastrutture digitali a supporto degli operatori di telecomunicazione per abilitare la digitalizzazione”.