Dall’Ema nuovo appello alla vaccinazione contro la quarta ondata

Milano, 18 nov. (askanews) – Nuovo appella dell’Ema alla vaccinazione per contrastare la quarta ondata.

“Stiamo assistendo a un numero eccessivo di casi di Covid, compreso il Covid grave, e ricoveri o ricoveri in terapia intensiva, in particolare nei non vaccinati – ha detto Marco Cavaleri, responsabile strategia vaccinale dell’European medicines agency – non dobbiamo dimenticare che ancora in molti Stati membri c’è una larga fetta della popolazione, compresi i soggetti a rischio sopra i 50 anni di età che non sono ancora vaccinati e sono quelli che hanno maggiori probabilità di andare in ospedale e che soffrono le conseguenze del Covid-19 grave, inclusa la morte”.