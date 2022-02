Dall’Ermitage a Roma, la “Giovane donna” di Picasso in mostra

Roma, 16 feb. (askanews) – Per la prima volta l’opera di Pablo Picasso “Giovane donna” del 1909 arriva in mostra a Roma dal museo statale dell’Ermitage di San Pietroburgo. L’esposizione nella galleria di Palazzo Rhinoceros ideato da Alda Fendi e progettato da Jean Nouvel.

Un percorso che costruisce intorno al dipinto di Picasso un’ampia mappa esperienziale con un approccio immersivo e multimediale, mescolando musica, danza (dal Ballet Nacional de Espana al balletto Parade di Erik Satie) e memorie fotografiche della vita del pittore.

Alda Fendi, Presidente Fondazione Alda Fendi – Esperimenti: “Abbiamo immaginato quest’anno di far arrivare questo capolavoro qui perché Picasso rappresenta questa giovane donna, una delle sue prime amanti, ritratta nuda su una poltrona. È la prima volta che questo quadro arriva in Italia. Siamo molto felici perché questa mostra è anche molto allegra, come era lui. Si entra con un balletto in onore della Spagna, paese della sua nascita, e poi tutto il palazzo è un omaggio a Picasso, alla sua vita”.

Raffaele Curi, curatore della mostra, concepisce l’esposizione come un teatro, nel quale giganteggia un unico protagonista: Pablo Picasso: “Ho pensato di creare intorno a questo autorissimo, a questo pittorissimo, a questo rivoluzionario dell’arte qualcosa che partisse dalla pittura ma riguardasse la musica. Tutto quello che ho creato intorno è musica, ricordando il Pi-cas-so, alle note musicali di questo cognome”.

Alessia Caruso Fendi, direttrice della galleria: “Tutto ruota intorno all’arte, le persone entrano liberamente, a tutti i piani trovano delle aspirazioni artistiche e culturali”.

La mostra è aperta fino al 15 maggio, con ingresso libero.