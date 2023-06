Home > Askanews > Dall'India alla Malesia, centinaia di persone partecipano allo Yoga Day Dall'India alla Malesia, centinaia di persone partecipano allo Yoga Day

Roma, 21 giu. (askanews) – Migliaia di persone in tutto il mondo oggi si ritrovano per praticare insieme all’aria aperta per l’International Yoga Day, la Giornata internazionale dello yoga che si celebra il 21 giugno, il solstizio d’estate. Una ricorrenza che si ripete ogni anno, voluta dalle Nazioni Unite perché contribuisce a migliorare la salute della popolazione mondiale, favorendo un approccio olistico. Gli yogi srotolano il loro tappetino e uno accanto all’altro eseguono le asana, celabrando l’unione di corpo, mente e anima. Nelle immagini centinaia di persone praticano sui gradini del tempio indù di Batu Caves, appena fuori dalla capitale della Malesia, Kuala Lumpur; e una sessione di gruppo vicino all’iconico India Gate di Delhi, in India.

