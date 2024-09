Dallo storage alla IA, le sfide di NetApp nel mercato dei dati

Milano, 26 set. (askanews) - Il mercato dei dati è in continua crescita. Aumenta l'importanza dei dati all'interno delle aziende e contestualmente assume sempre più rilevanza il tema della sicurezza. Sono queste alcune delle sfide raccolte dalle imprese del settore di data storage, come NetApp, l'...

Milano, 26 set. (askanews) – Il mercato dei dati è in continua crescita. Aumenta l’importanza dei dati all’interno delle aziende e contestualmente assume sempre più rilevanza il tema della sicurezza. Sono queste alcune delle sfide raccolte dalle imprese del settore di data storage, come NetApp, l’azienda di infrastruttura dati intelligenti. Davide Marini, Country Manager per NetApp Italia: “NetApp ha l’impegno nel rendere più semplice, quindi semplificare le infrastrutture, permettere alle aziende di avere un maggior controllo e una sicurezza dei dati da attacchi informatici, quindi proteggere le proprie informazioni. Il tutto con un occhio di riguardo ai costi. Il budget delle aziende continua a diminuire, quindi il nostro impegno è quello di ottimizzare anche la gestione dei dati da un punto di vista di costi”.

L’azienda ha presentato tutte le novità e i nuovi servizi al NetApp Insights di Las Vegas. “Tanti annunci nell’ambito dell’infrastruttura – ha spiegato Marini – quindi nell’ambito dell’Enterprise Storage, abbiamo annunciato nuove tecnologie, nuove soluzioni che possono permettere alle aziende di avere maggiori performance e una riduzione dei costi nella gestione dei propri dati. Ma allo stesso tempo parliamo di sicurezza informatica, quindi abbiamo annunciato recentemente delle nuove funzionalità nei nostri strumenti di gestione dati che vedono un livello di sicurezza informatica molto più elevato, quindi protezione da cyber attack molto più elevato che ci permette di garantire ai clienti un’identificazione, un fermo, un blocco degli attacchi informatici per casistiche superiore al 99% dei casi”.

Tante novità anche nell’ambito del cloud e dell’intelligenza artificiale, sulla quale NetApp ha annunciato progetti ambiziosi per il futuro, tra i quali il NetApp AI Data Engine. “La nostra visione – ha sottolineato il manager – è che lo storage deve diventare sempre e sta diventando sempre più un elemento abilitatore di progetti complessi, quindi in inserimento di data engine a livello di storage, che possono permettere poi di rendere più semplice l’adozione e l’implementazione di progetti di artificial intelligence grazie a un’intelligenza maggiore della componente di gestione dati vista dallo storage”. Il tutto seguendo tre parole d’ordine: semplicità, convenienza e e soprattutto performance. Con l’aumento esponenziale della quantità dei dati, maggiori performance sono necessarie per velocizzare il ciclo di calcolo e di utilizzo del dato.

A Las Vegas, entrando nello specifico, NetApp ha presentato i sistemi all-flash ASA serie A, ottimizzati per lo storage a blocchi, offrendo alte prestazioni, semplicità e convenienza, con un risparmio sui costi fino al 50%. L’azienda ha anche reso disponibile Autonomous Ransomware Protection, una funzionalità nativa di ONTAP basata sull’AI per il rilevamento al 99% delle minacce ransomware. Questa insieme al servizio BlueXP Ransomware Protection, che offre anche classificazione dei dati e analisi comportamentale basata sull AI, garantiscono una protezione avanzata delle informazioni.

Collaborando con Nvidia, NetApp ha introdotto soluzioni per ottimizzare l’adozione della GenAI, inclusa la certificazione per DGX SuperPOD e nuove architetture di storage. NetApp e Nvidia integrano le loro tecnologie per potenziare l’intelligenza artificiale sfruttando l’infrastruttura NetApp Ontap e BlueXP. Le aziende possono automatizzare processi AI e gestire i dati in ambienti multi-cloud, accelerando l’innovazione.