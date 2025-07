Dall'Olimpico Ultimo annuncia un live a Tor Vergata il 4 luglio 2026

Roma, 14 lug. (askanews) – Dal palco dell’Olimpico, Ultimo ha annunciato un grande evento live per il prossimo anno intitolato “La favola per sempre”, un concerto con decine di migliaia di spettatori che verrà ricordato come “Il Raduno degli Ultimi” il 4 luglio 2026 a Roma – Tor Vergata, grazie alla collaborazione con l’amministrazione di Roma Capitale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e l’assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

La Generazione Ultimo ha così un suo raduno, un giorno per celebrare la propria unione, il percorso fatto in questi anni, una favola che è entrata nella storia, con il talento, con la musica nelle ossa, dalla parte degli Ultimi per essere primi, per sempre.

La conferma è arrivata domenica sera sul palco dello Stadio Olimpico, il decimo della carriera del cantautore romano in soli 6 anni, il più giovane artista ad aver mai raggiunto un risultato analogo. Una promessa mantenuta, a lungo attesa dai suoi fan, che hanno accolto la notizia con un grande applauso.

Una serata speciale, che Ultimo ha festeggiato con il suo pubblico, quello dello stadio e quello a cui ha regalato (con il patrocinio di Roma Capitale), la diretta dell’intero concerto trasmessa su un maxischermo del celebre Parchetto di Ultimo, il luogo in cui tutto è cominciato e che dallo scorso maggio 2024 ospita una targa siglata dal Municipio IV della Capitale, un’area di San Basilio che è ormai chiamata il “Parchetto di Ultimo”, dove Niccolò Moriconi è cresciuto, già da anni meta ricorrente per tutti i suoi fan che ne hanno invaso ogni centimetro di frasi a lui dedicate.

Oltre 7000 fan hanno invaso il Parchetto (evento gratuito e tutto esaurito dopo solo un’ora dall’apertura delle prenotazioni), cantando incessantemente ed esultando nel momento dell’annuncio, colti poi dalla sorpresa più inaspettata nel vedere Ultimo arrivare proprio lì in van dopo il concerto, per sventolare davanti a loro una bandiera: La favola per sempre, che ora è realtà.

Il 4 luglio 2026 è la ricorrenza del suo primo concerto in uno stadio, l’Olimpico: La Favola 2019.