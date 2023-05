Dall'Ue un piano per aumentare la produzione di munizioni

Milano, 3 mag. (askanews) – La Commissione europea ha presentato uno strumento finanziario dotato di 500 milioni di euro per aumentare la capacità di produzione di munizioni dell’Unione europea a un milione di proiettili all’anno con l’obiettivo di ricostituire i suoi arsenali e aiutare l’Ucraina. “La proposta ASAP di oggi mira a stabilire la nostra base industriale di difesa europea per soddisfare le esigenze dell’Ucraina. Ma anche, devo dire, a lungo termine per far fronte alle nuove sfide di sicurezza in Europa. Perché ovviamente, come possiamo vedere chiaramente, tutti gli Stati membri sono ora impegnati ad aumentare la loro spesa per la difesa”, ha affermato Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno.