"Dama con ventaglio" di Klimt battuto all'asta per 86 milioni di euro

"Dama con ventaglio" di Klimt battuto all'asta per 86 milioni di euro

Roma, 28 giu. (askanews) – Il capolavoro “Dama con ventaglio” (Dame mit Facher) di Gustav Klimt è stato battuto all’asta da Sotheby’s a Londra per 74 milioni di sterline (86 milioni di euro), facendo registrare un nuovo record all’incanto per l’Europa. Descritto come “il ritratto di una donna senza nome bella, ricca e seducente”, il quadro è stato trovato sul cavalletto dell’artista austriaco quando è morto inaspettatamente a Vienna il 6 febbraio 1918 a 55 anni.