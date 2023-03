Damante e De Lellis alla stessa festa: parla Giacomo Urtis che era presente

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono davvero tornati ad essere amanti? A fornire una risposta è Giacomo Urtis, che era alla stessa festa dove c’erano i Damellis.

Damante e De Lellis alla stessa festa: parla Giacomo Urtis

Fabrizio Corona non ha alcun dubbio: “Andrea Damante e Giulia De Lellis tornano ad essere amanti. Elisa Visari scopre le chat sul cellulare del fidanzato che, infastidito, la caccia di casa. La Visari si vendica inviando gli screen delle chat a Carlo Gussali Beretta. Lui però preferisce tacere per paura… Anche se ormai è troppo tardi perché la bomba è scoppiata. Venerdì in esclusiva tutti i retroscena sul giornale ‘Chi’. Intanto voi lo sapete in anteprima“. A rinforzare la tesi dell’ex re dei paparazzi è stato un avvistamento delle ultime ore. Giulia e Andrea hanno partecipato alla stessa festa. Cosa è successo? A raccontarlo è Giacomo Urtis, presente al party.

Le parole di Giacomo Urtis

Raggiunto da Fanpage, Urtis ha raccontato:

“La festa si è svolta all’interno della discoteca Redroom di Milano giovedì scorso, durante la settimana della moda. Era stata organizzata per il compleanno di Pietro Tavallini, agente molto noto nel mondo dello spettacolo perché rappresenta diversi personaggi internazionali. Tra i suoi clienti ci sono star del calibro di Paris Hilton, Heidi Klum e Pamela Anderson. Anche per questo le sue feste sono sempre molto ben frequentate. So che con Damante e De Lellis sono molto amici… Ero all’entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz’ora dopo, Giulia De Lellis”.

Damante e De Lellis sono solo amici?

Urtis ha proseguito:

“Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi. Poi si tratta di una discoteca, era tutto un po’ al buio con le luci rosse. Damante è salito in consolle a suonare e in quel momento non erano insieme”.

Giacomo ha sottolineato che Damante e la De Lellis non hanno avuto atteggiamenti intimi, ma ha lanciato una frecciatina: “Queste cose sono a livelli più alti. È uno strano mondo, un giorno ve lo spiegherò“.