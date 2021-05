Damiano David accusato di sniffare cocaina, la replica: “La polemica più stupida del mondo”

Damiano David ha replicato personalmente contro la polemica sorta contro di lui agli Eurovision.

Damiano David è stato accusato di sniffare cocaina agli Eurovision 2021, di cui è stato vincitore insieme alla sua band, i Maneskin.

Damiano David: la vittoria agli Eurovision

I Maneskin hanno conquistato la vittoria degli Eurovision, ma sono finiti al centro della bufera per un video in cui Damiano, esultante, sembrerebbe “sniffare cocaina”.

L’organizzazione del festival ha fatto sapere che indagherà sulla vicenda, mentre il leader dei Maneskin ha giustamente replicato: “In quel momento ci avevano dato i 12 punti, abbiamo cominciato a esultare, Thomas ha fatto cadere un bicchiere, l’ha rotto, e io esultando ho abbassato lo sguardo verso il tavolo e poi mi sono girato come a dire: “Oh c***o”. Capisco che può essere fraintendibile, ma entrambe le mani sono visibili ed è la polemica più stupida del mondo anche perché sono assolutamente contro questo tipo di sostanze, non ne ho mai fatto uso in vita mia e sicuramente non comincerò in diretta in tutta Europa, con una telecamera puntata in faccia, perché sò scemo, ok, ma non fino a questo punto.”

Damiano David: il video incriminato

Nel video in questione si vede la band esultare per il risultato del punteggio, mentre Damiano David è intento a poggiare la testa verso il tavolo con i pugni chiusi. Il video ha rapidamente fatto il giro della rete, dove in tanti hanno preso le difese del cantante per quanto accaduto. Il cantante ha fatto sapere che si sottoporrà ai test antidroga e la sua band, attraverso i suoi canali ufficiali, ha fatto sapere di essere contro ad ogni tipo di sostanza stupefacente.

Damiano David: i progetti futuri

Dopo la vittoria conquistata agli Eurovision i Maneskin hanno fatto sapere che si concentreranno sulla realizzazione del loro nuovo disco. La band è stata acclamata dal pubblico italiano per la vittoria del Festival e in tanti, tra personaggi famosi e non, hanno fatto loro il tifo da casa: tra questi anche Chiara Ferragni e Fedez.

“Stiamo sicuramente lavorando tanto per il disco, adesso ci riuniremo per scriverlo e poi speriamo di fare un progetto per l’estero, sicuramente. Cercheremo di trovare il modo per fare tantissimi concerti, che era la cosa che più volevamo fare in assoluto. Ci è servito veramente tanto avere un feedback del genere perché, anche dopo Sanremo, è stato bello vedere la gente che ha apprezzato tantissimo la nostra musica”, ha fatto sapere la band in merito alla vittoria agli Eurovision.