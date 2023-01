Damiano David, alla festa di compleanno non c'è Victoria: "Colpa di Giorgia"

Damiano David, alla festa di compleanno non c'è Victoria De Angelis: è "colpa di Giorgia" Soleri?

Damiano David, leader dei Maneskin, ha festeggiato il suo 24esimo compleanno.

Alla festa c’erano tutti gli amici più cari, ma una grande assente si è fatta parecchio notare. Stiamo parlando della collega Victoria. C’è lo zampino della fidanzata Giorgia Soleri?

Damiano David: alla festa di compleanno non c’è Victoria

Lo scorso 8 gennaio, Damiano David ha compiuto 24 anni. Per la grande occasione, il cantante dei Maneskin ha oranizzato un party a tema anni Ottanta. Una festa in grande stile, alla quale hanno partecipato tutti i suoi amici e, ovviamente, la fidanzata Giorgia Soleri.

Le foto del grande giorno sono diventati virali e i fan non hanno potuto fare a meno di notare una grande assente: la collega Victoria De Angelis.

Perché Victoria non è andata al compleanno di Damiano?

“Hanno litigato?“, “Perché non c’è Vic?“, “Magari avrà avuto solo un mal di testa“: questi sono solo alcuni commenti alle foto della festa di compleanno di Damiano. Il cantante dei Maneskin non ha risposto alle domande dei fan e ha continuato a condividere immagini della sua festa di compleanno.

Victoria, dal canto suo, si è limitata a rivolgere al collega una bellissima dedica social.

Victoria assente per colpa di Giorgia

Anche se Damiano non ha risposto alle domande sull’assenza di Victoria al suo compleanno, i fan più informati sono convinti che sia colpa di Giorgia Soleri. “Victoria non era presente perché c’era anche Sua Maestà Giorgia“, ha scritto un follower su Instagram. Qual è la verità? Al momento non è dato saperlo.