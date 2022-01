Damiano David contro i gossip su di lui: “Non sono un giocattolo”

Damiano David si è scagliato contro l'ondata di gossip che hanno travolto la sua vita privata.

Dopo i crescenti gossip sulla sua vita privata Damiano David ha rotto il silenzio sui social sfogandosi contro le indiscrezioni in circolazione.

Damiano David contro i gossip

“Parlate troppo, non sono un giocattolo”, ha scritto Damiano David sfogandosi contro il numero di gossip in circolazione in merito alla sua vita privata.

Il cantante probabilmente si è infastidito anche per le recenti indiscrezioni riguardanti una sua presunta crisi con la fidanzata, Giorgia Soleri, che – secondo il rumor in circolazione – avrebbe “danneggiato i Maneskin con alcune delle sue dichiarazioni all’estero”. La questione non ha ricevuto conferme né smentite e l’ultimo post di Damiano David nei confronti della fidanzata risale solo ad alcuni giorni fa, e tra i due tutto sembrava procedere liscio come l’olio.

Damiano David: la vita privata

Damiano David è legato a Giorgia Soleri da circa 5 anni e i due sono da poco andati a convivere. Il cantante ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e sulla relazione con la modella, e infatti non si hanno molte informazioni a riguardo. Il cantante inoltre si è più volte scagliato contro le fake news e i gossip sulla sua vita privata.

Damiano David: Giorgia Soleri

Negli ultimi giorni Giorgia Soleri è finita nell’occhio del ciclone a causa di alcuni post dal contenuto razzista da lei condivisi sui social in passato. La modella si è scusata pubblicamente per quanto accaduto. “Ho fatto un errore enorme mi vergogno e voglio scusarmi con coloro che ho ferito per i miei errori da persona giovane, ignorante e privilegiata”, ha dichiarato la ragazza in merito a quanto accaduto, e ancora: “Non voglio ferire o triggerare altre persone delle comunità direttamente coinvolte.

Mi prendo la responsabilità di ciò che ho detto e fatto, non voglio nascondermi.” Damiano David non ha preso la parola in merito alla vicenda.