Damiano David e Giorgia Soleri: dai primi momenti insieme alla proposta di legge in Parlamento

Anche tra Damiano David e Giorgia Soleri è finita, e la loro rottura è arrivata con un fulmine a ciel sereno. I due si conoscevano da nove anni, ma erano stati insieme per sei. La coppia ha vissuto il loro amore sotto le luci dei riflettori, soprattutto dopo che i Maneskin hanno trionfato a Sanremo 2021 e all’Eurovision Song Contest con il brano “zitti e buoni”. Giorgia Soleri, al di là del legame con Damiano David, è diventata un nome molto noto, anche per via delle battaglie che ogni giorno porta avanti.

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: le fasi salienti della loro storia

La storia tra Damiano David e Giorgia Soleri ha avuto inizio da lontano: nel 2014 i due furono immortalati in uno scatto nella cornice di Villa Borghese: “8 anni fa, io, te, Villa Borghese e le nostre lunghe, infinite chiacchierate: ‘canti veramente bene, sai? che ridere pensarci oggi'”, si legge in una stories postata dalla stessa Soleri. Nel 2017 è iniziata la loro relazione che diverrà tuttavia di dominio pubblico del 2021.

La proposta di legge sulla vulvodinia

Giorgia Soleri e Damiano David si erano recati insieme in Parlamento per chiedere che la vulvodinia, malattia dalla quale è stata colpita la stessa Giorgia, venga riconosciuta come tale. In un intervento di qualche mese fa a Storie Italiane, Soleri aveva rivendicato di non essere solo la “fidanzata” di Damiano “Ma non sono senza nome! Mi chiamo la fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome. Come fate a non saperlo?”, erano state le sue parole di sfogo sui social.

L’epilogo è arrivato quando Damiano è apparso in uno scatto, mentre baciava un’altra persona diversa da Giorgia Soleri, la nuova fiamma Martina Taglienti: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo”, sono state le parole di Damiano in un comunicato.