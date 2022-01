Damiano David e Giorgia Soleri in crisi? L’indiscrezione

Secondo i rumor in circolazione Damiano David dei Maneskin starebbe vivendo un momento di crisi con la fidanzata Giorgia Soleri.

Secondo un’indiscrezione diventata sempre più insistente Damiano David e Giorgia Soleri starebbero vivento un periodo di crisi.

Damiano David e Giorgia Soleri: la crisi

Sono diventata sempre più inistenti in rete le voci riguardanti una presunta crisi tra Damiano David, frontman dei Maneskin, e la fidanzata modella Giorgia Soleri.

I due sarebbero da poco andati a convivere ma – sempre secondo il rumor – qualcosa tra loro sarebbe andato storto. La coppia al momento non ha confermato né smentito la notizia e in tanti si chiedono se sia vera oppure no.

Giorgia Soleri: la bufera

Nelle ultime ore la fidanzata di Damiano David è stata costretta a scusarsi via social a causa di alcuni messaggi dal contenuto razzista da lei pubblicati circa 6 anni fa, e ricondivisi da alcuni utenti via social.

Dopo che in tanti le hanno chiesto spiegazioni su quanto da lei scritto in passato Giorgia Soleri ha deciso di scusarsi pubblicamente:

“Ho fatto un errore enorme mi vergogno e voglio scusarmi con coloro che ho ferito per i miei errori da persona giovane, ignorante e privilegiata”, ha scritto la giovane modella, e ancora:

“Non voglio ferire o triggerare altre persone delle comunità direttamente coinvolte. Mi prendo la responsabilità di ciò che ho detto e fatto, non voglio nascondermi.”

Damiano David e Giorgia Soleri: l’amore

Damiano David e Giorgia Soleri hanno sempre vissuto la loro storia nel massimo riserbo e hanno sempre condotto carriere separate. Il cantante ha confessato solo in tempi recenti di essere legato alla modella (con cui starebbe insieme da ben 5 anni). I due hanno deciso di andare a vivere insieme a Roma, città in cui entrambi sono nati e cresciuti. La coppia smentirà le voci in circolazione in merito alla loro presunta crisi sentimentale? In tanti tra i loro fan sperano di saperne presto di più.