Damiano David in perizoma: la stroncatura di Christian De Sica

Christian De Sica ha commentato il look sfoggiato da Damiano David agli Mtv Vma 2022.

Il look sfoggiato da Damiano David agli Mtv Vma non sembra essere piaciuto a Christian De Sica, che ha detto la sua in merito al perizoma del cantante.

Damiano David stroncato da Christian De Sica

I Maneskin continuano a riscuotere successi in giro per il mondo ma, a quanto pare, il look del loro frontman non ha raccolto i favori di Christian De Sica.

Agli Mtv Video Music Awards 2022 – dove sono stati premiati per il miglior video alternativo – Damiano David si è esibito in perizoma, e il celebre attore romano ha commentato la questione affermando: “Damiano chi? Toni Brando tutta la vita”, ha scritto sui social in riferimento al personaggio del film Compagni di scuola (che pure indossava il perizoma). Damiano David replicherà alle parole dell’attore?

Il successo del cantante

Oltre alla sua band – che ha raggiunto rapidamente la fama internazionale – Damiano David è diventato ben presto il beniamino del pubblico femminile (e non solo).

In questi anni molte donne vip più o meno famose hanno espresso il loro gradimento verso la bellezza del giovanissimo cantante. Tra queste vi sono anche Belen e Alba Parietti. La mamma di Francesco Oppini a tal proposito avrebbe detto: “Peccato che sia così giovane”.