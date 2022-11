Damiano David: la romantica dedica della fidanzata Giorgia Soleri

Giorgia Soleri ha scritto una romantica dedica al fidanzato Damiano David, che si trova in tour in Messico.

Damiano David è in tour in Messico con la sua band, i Maneskin, e la fidanzata Giorgia Soleri, rimasta a casa ad attendere il suo ritorno, gli ha dedicato un romantico messaggio via social.

Damiano David: la dedica di Giorgia Soleri

Damiano David e Giorgia Soleri sono più uniti e innamorati che mai e in queste ore, via social, la giovane modella e attivista ha dedicato un romantico messaggio al suo compagno prendendo spunto da una canzone dei Blink-182, I Miss You. Citando una strofa del celebre brano, Giorgia ha anche postato una serie di foto in cui è ritratta insieme al fidanzato fin dall’inizio della loro liaison. Damiano ha dato prova di aver apprezzato il gesto della compagna e infatti ha commentato il suo post scrivendo: “In alcune eravamo veramente giovani.

Mi manchi anche tu”. Di recente i due sono andati a vivere insieme a Roma, la città in cui sono nati e cresciuti e dove ha avuto inizio la loro storia d’amore fin dai tempi del liceo.

Damiano David: la vita privata

Per anni Damiano David e Giorgia Soleri hanno mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata e si sono decisi a uscire allo scoperto solo nel 2020 (ossia 4-5 anni dopo l’inizio della loro liaison).

Nel 2021 i due hanno affittato la loro prima casa insieme e sui social hanno smesso di nascondersi. Il cantante e frontman dei Maneskin ha sostenuto la sua compagna nelle sue battaglie contro la malattia e lei ha sempre fatto il tifo per lui e la sua band, accompagnandoli anche in alcuni dei loro tour in giro per il mondo. Per il momento lei e Damiano hanno confessato di non pensare a un figlio e in tanti tra i loro fan sono curiosi di sapere che piega prenderà la loro storia nei prossimi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

<img src="/uploads/images/embeb.png" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22%2F%2Fwww.instagram.com%2Fembed.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="