Damiano David, frontman dei Maneskin, ha scelto di annunciare la fine del suo tour con uno scatto che ha fatto il pieno di like sui social.

Damiano David: la foto senza veli

Damiano David dei Maneskin ha conquistato i fan dei social con una foto bollente e, al temine del suo tour, si è mostrato completamente senza veli (e con solo un’emoticon a forma di cuore a coprire le sue parti intime) e uno spinello in bocca. “Il tour è finito, significa che sarò nudo a fumare canne tutto il giorno”, ha scritto il cantante dei Maneskin, a cui l’amico e collega Lazza ha risposto ironico: “Stai sempre c**z all’arj oh”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David/Måneskin (@ykaaar)

In tanti non hanno mancato di criticare il cantante dei Maneskin per il suo scatto sui social e c’è chi ha accusato lui e gli altri componenti della band di essere esibizionisti alla ricerca di visibilità. Damiano David ha preferito non replicare a questo genere di critiche e, per il momento, non ha commentato la vicenda.

I Maneskin hanno riscosso enorme successo negli ultimi anni dopo il trionfo a Sanremo e, a seguire, all’Eurovision Song Contest, che ha spalancato loro le porte del successo internazionale. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro ai giovani componenti della band.