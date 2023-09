Damiano David su tutte le furie: "Denuncio, preparati amico"

Damiano David ha dichiarato di essere pronto a sporgere denuncia contro colui che ha diffuso in rete il video del suo bacio a Martina Taglienti.

Damiano David: la denuncia

Alcuni mesi fa la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri è naufragata con un comunicato ufficiale da parte di entrambi e poche ore prima aveva generato enorme clamore un video in cui si vedeva il frontman dei Maneskin baciare l’amica modella Martina Taglienti. Successivamente lo stesso Damiano ha specificato che il video era stato realizzato quando lui e Giorgia avevano già deciso di dirsi addio. La vicenda non ha comunque mancato di sollevare una bufera in rete, e oggi il frontman dei Maneskin si è detto pronto a sporgere denuncia contro chi ha diffuso il video in rete.

“Non capisco come possa venire in mente di farmi un video mentre bacio una ragazza e poi renderlo pubblico. Lo fai perché vuoi il tuo momento di fama, ma sulle spalle mie”, ha affermato, e ancora: “So chi lo ha pubblicato, gli ho anche scritto e gli ho detto che lo denuncio. Perché puoi farmi un video, ma non puoi pubblicarlo. Quindi preparati”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti, tra i fan dei social, sono impazienti di saperne di più.