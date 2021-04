Damiano dei Maneskin contro Beppe Grillo: “Dichiarazioni disumane”

Damiano David si è scagliato contro quanto affermato da Beppe Grillo in difesa di suo figlio Ciro, accusato di aver violentato una 19enne.

Damiano David dei Maneskin ha replicato contro quanto affermato da Beppe Grillo, che attraverso un video sui social ha preso le difese di suo figlio Ciro, accusato di violenza sessuale da parte di una ragazza di scandinava.

Damiano David contro Beppe Grillo

In tanti sui social si sono indignati per quanto affermato da Beppe Grillo nel suo ultimo video via social. Il fondatore del Movimento 5 Stelle ha infatti affermato che suo figlio Ciro sarebbe stato accusato ingiustamente di violenza sessuale perché la presunta vittima avrebbe denunciato il fatto solamente dopo 8 giorni: “Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia…Vi è sembrato strano.

Lo è”, ha tuonato Beppe Grillo in difesa del figlio. In tanti si sono scagliati contro di lui per le sue parole, compreso Damiano David che ha ricordato come una denuncia per stupro possa giungere anche molto tardiva e che questa non dovrebbe essere un’attenuante né un motivo per non credere a quanto denunciato dalla ragazza.

“Ci sono persone, soprattutto donne che si rendono conto molto tempo dopo e trovano il coraggio di denunciare molto tempo dopo.

Perché siamo abituati a pensare che molte cose siano legittime quando in realtà non lo sono e perché c’è un problema proprio di fondo e di educazione. Quindi vi prego di informarvi e di astenervi da dichiarazioni tanto disumane”, ha dichiarato il cantante.

Dopo lo sfogo di Beppe Grillo anche sua moglie, Parvin Tadjk, ha espresso via social alcune parole in difesa di suo figlio Ciro, specificando che esisterebbe un video contenente le prove che il rapporto avuto con la ragazza sarebbe stato consenziente. “C’è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi, dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare”, ha dichiarato la moglie di Grillo. Quale sarà l’epilogo della vicenda?