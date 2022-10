Damiano dei Maneskin ha avuto paura di morire sul set del videoclip The Lonelist.

Damiano David, leader dei Maneskin, ha confessato di aver avuto paura di morire durante le riprese dell’ultimo videoclip. Si tratta del singolo The Lonelist, lanciato qualche giorno fa e già in vetta nelle classifiche mondiali.

Qualche giorno fa è uscito The Lonelist, nuovo singolo dei Maneskin. Il brano, già in vetta nelle classifiche musicali italiane, è accompagnato da un videoclip molto particolare, che vede i componenti della band sott’acqua. Damiano David, durante una diretta su YouTube, ha confessato di aver avuto paura di morire durante le riprese del filmato. Stando al suo racconto, per farli restare il più possibile immersi dall’acqua, sono stati legati con dei pesi.

Damiano ha raccontato:

“Come vedete nel video in alcune scene sono sott’acqua. Ci sono stati momenti non facili mentre giravamo quel pezzo. Per farmi scendere di sotto mi hanno messo dei pesi, ma per le prime due o tre take hanno esagerato con questi pesi e ho pensato che sarei morto sul serio. Ragazzi giuro l’ho pensato davvero. Non è stata la cosa più vicina alla morte ma ci sono andato vicino. Se è stata la prima volta in cui mi sono avvicinato alla morte? No, ero un ragazzo molto vivace, mio padre mi ha salvato la vita almeno due volte”.