Damiano David al centro del ciclone. La voce dei Maneskin continua a essere sotto i riflettori del gossip. Dopo i rumors sulla fine della storia d’amore con Giorgia Soleri, il cantante ha pubblicato una foto sui social che ha scatenato una forte reazione da parte dei tifosi romanisti.

L’accusa di «tradimento»

Durante l’ultimo viaggio a Madrid, Damiano ha postato su Instagram una foto in cui indossa una maglia del Real. Da schierato tifoso giallorosso, il suo post ha subito attirato l’attenzione degli altri tifosi della Roma che, se pure con tono scherzoso, non hanno mancato di accusarlo di «tradimento». Un allarme rientrato sul nascere: il cantante non ha nessuna intenzione di abbandonare la sua squadra del cuore, a cui ha dimostrato di tenere l’ultima volta accompagnandola a Budapest per la finale di Europa League contro il Siviglia.

Romanista dentro e fuori

Dal look trasgressivo e mutevole, in uno degli ultimi post social Damiano si era fatto fotografare nudo con uno spinello e con i capelli biondi. Poi aveva cambiato, scegliendo una tinta rossa. Dopo ancora, per la finale di Europa League Roma-Siviglia, la scelta di fare metà capelli gialla e metà rossa: «Sto per fare una cosa stupida? Sì. Giallorossa e unica, questa maglia è magica per me» aveva commentato su Instagram.