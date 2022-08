Damiano dei Maneskin, incidente sul palco del Festival di Lollapalooza: come sta il leader della band romana?

Incidente sul palco per Damiano David dei Maneskin. Il leader della band si stava esibendo al Festival di Lollapalooza, una delle kermesse musicali più famose al mondo, quando si è infortunato. Le foto che lo ritraggono con il braccio fasciato hanno preoccupato i fan: come sta?

Damiano dei Maneskin: incidente sul palco di Lollapalooza

Da quando hanno vinto il Festival di Sanremo, i Maneskin hanno avuto un successo spropositato, che forse neanche loro immaginavano. Sono lontani i tempi in cui Damiamo David e i suoi compagni si esibivano per le strade del centro storico di Roma, chiedendo qualche spicciolo per le loro performance. Dopo aver conquistato il palco dell’Eurovision Song Contest, sono partiti per il tour mondiale degli ex volti di X Factor.

Nelle ultime ore, hanno partecipato anche al Festival di Lollapalooza, una delle kermesse musicali più famose al mondo. Purtroppo, Damiano ha avuto un incidente e si è fatto male al braccio.

Come sta Damiano dei Maneskin?

Stando alle foto condivise dallo stesso Damiano su Instagram, il cantante si è fatto male alla spalla. E’ stato immediatamente curato e, poco dopo, si è mostrato con una fascia al braccio. Molto probabilmente, non si tratta di nulla di grave.

Non a caso, poco dopo il leader dei Maneskin è tornato sul palco con la stessa grinta di sempre.

Damiano dei Maneskin in forma come sempre

Con un po’ di ghiaccio e una fasciatura a sostegno, Damiano è tornato in scena in forma come sempre. Nel corso del Festival di Lollapalooza, i Maneskin si sono esibiti sulle note dei vecchi successi, ma hanno regalato agli spettatori anche alcune delle hit più recenti.

Insomma, l’incidente è stato soltanto un piccolo inconveniente, che non ha assolutamente scoraggiato il cantante romano.