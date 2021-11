Damiano dei Maneskin: la verità sugli slip del cantante venduti online

Al momento tra i Vip più desiderati, Damiano dei Maneskin ha deciso di replicare al fake relativo alle sue mutande messe in vendita sul web

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e dell’Eurovision 2021, i Maneskin sono senza dubbio la band del momento. Arrivati a scalare le classifiche internazionali, al momento i quattro giovanissimi rockettari si trovano in America, dopo aver aperto niente meno che il concerto dei mitici Rolling Stones.

Il frontman Damiano David risulta peraltro il più desiderato, con il fascino del “bello e dannato” e la sua propensione ai look genderless. A dimostrazione di questa sua immensa popolarità vi è un fatto accaduto di recente sul web.

Damiano in mutande con una retina per maglietta, nemmeno una piega. io coi calzettoni termici sono alla seconda bronchite — Daniele (@danielyno) November 15, 2021

Damiano David interviene sui social

Online sono di fatto apparsi in vendita proprio gli slip usati di Damiano e a documentare il tutto è stato il cantante in persona. Sui social l’artista ha difatti mostrato un annuncio trovato in rete, dove venivano messi in vendita le sue presunte mutande.

Si tratta nel dettaglio di un modello di colore blu, decorato con alcune piccole ancore e l’elastico col logo “Linea DS”, al prezzo di 45 euro.

Nel momento in cui il leader dei Maneskin ha scovato l’annuncio, non ha esitato a dire a tutti che si tratta di un fake. Nella descrizione del prodotto c’era infatti scritto che la taglia degli slip è una S, mentre lui ha tenuto a precisato di portare una M.

A quanto pare, dunque, la Damiano-mania ha raggiunto dei limiti incredibili se qualcuno era davvero disposto ad aggiudicarsi i suoi slip usati!