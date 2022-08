Damiano dei Maneskin, nuovo tatuaggio: la reazione di Giorgia Soleri

Damiano dei Maneskin ha un nuovo tatuaggio: la reazione di Giorgia Soleri non si è fatta attendere.

In Giappone per un tour con i Maneskin, Damiano ha deciso di fare tappa nel negozio di un noto tatuatore. Qui il cantante ha voluto farsi un nuovo tatuaggio, che ha mostrato su Instagram. La reazione della fidanzata Giorgia Soleri non si è fatta attendere.

Damiano dei Maneskin: nuovo tatuaggio

Damiano dei Maneskin ha un nuovo tatuaggio. Il cantante, in tour con la sua band in Giappone, ha voluto imprimere sulla pelle questa bellissima avventura. Non è il primo tattoo dell’artista romano, sia chiaro, ma è uno dei più grandi. Il suo fianco destro adesso è coperto da un enorme drago, che lui stesso chiama Dragon soul, ovvero Anima di drago.

La reazione di Giorgia Soleri

Il nuovo tatuaggio di Damiano dei Maneskin occupa tutto il fianco destro, accanto alle ali con la scritta “Per quel paio di ali d’oro.

Avremmo pagato tutto l’oro al mondo“, (citazione della canzone “Solo” di Vegas Jones). Un tattoo piuttosto impegnativo, che ha immediatamente attirato l’attenzione dei seguaci. Ovviamente, anche la fidanzata dell’artista romano, ovvero Giorgia Soleri, ha commentato l’ultima impresa del suo principe azzurro. L’influencer si è limitata a scrivere: “Bono vero“.

La dedica di Giorgia a Damiano

Mentre Damiano e i Maneskin stanno partecipando al Summer Sonic Festival di Chiba e Osaka, Giorgia è rimasta in Italia. Nonostante la distanza, la ragazza ha voluto fare una bellissima dedica al fidanzato. A didascalia di una serie di scatti che li ritraggono insieme, la Soleri ha scritto:

“Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme”.

Anche se le malelingue li vedono in crisi un giorno sì e l’altro pure, Damiano e Giorgia sono più innamorati che mai. Non a caso, il cantante ha così replicato alla dedica: “Mi manchi molto“.