Damiano dei Maneskin risponde ad Emma Marrone e ammette che qualcosa non va: "Le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica”

Damiano dei Maneskin risponde ad Emma Marrone sulle amare considerazioni in merito al “suo” Eurovision, spiazza ogni aspettativa di scontro e lo fa con l’arguzia di chi non ha solo il piglio della rock star, ma anche la piena consapevolezza di quanto il mondo dello spettacolo riservi alle donne un trattamento effettivamente discriminatorio.

E nel dare pienamente ragione alla collega sulla questione del look trasgressivo che se femminile porta a censura ed irrisione e non alla serena valutazione Damiano ha segnato un ulteriore punto, per sé e per la band.

Damiano risponde ad Emma Marrone e la risposta è da manuale

La risposta di Damiano ad Emma e la messa a fuoco impietosa di una questione che va oltre i confini della musica sono nelle pieghe dell’intervista a tutto tondo che i Maneskin hanno rilasciato a “Vanityfair.it”.

Ecco il Damiano-pensiero sulla faccenda, con un esordio che già indica dove voglia andare a parare il cantante: “I commenti sulla mia estetica non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica”. Poi quella frase che non è un’ammissione, ma un trionfo di maturità umana: “E’ vero, noi uomini siamo privilegiati”.

Damiano dei Maneskin risponde ad Emma Marrone: cosa aveva detto la cantante

La frase di Emma Marrone aleggia ancora nel mainstream mediatico e televisivo di questi giorni: “Ai miei tempi all’Eurovision mi hanno massacrata per un paio di shorts, invece a Damiano, torso nudo e tacchi, non hanno detto nulla”. Dove ci si aspettava una bega sulle ragioni di un successo è arrivata invece una lezione di stile, la lezione di Damiano David: “Il giudizio facile contro il femminile è più feroce, costante, svilente. Se io faccio tanto sesso sono un figo e Vic una pu**ana, dove io mi mostro forte sono un leader e Vic una dispotica e rompiballe, che ha successo perché ‘è bona’. Da maschio sono privilegiato, le molestie che subisco non sono paragonabili a quelle che vive una donna”.

Damiano risponde ad Emma Marrone: “Estetica e valore disgiunti solo per noi uomini”

E ancora, a conferma che il ragazzo non è solo un astro nascente del rock e un precursore del look genderless: “I commenti sulla mia estetica sono incentrati solo sulla mia estetica e non vanno a insinuare nulla sulla mia professionalità e la mia competenza, mentre le donne sono vittime di questo tipo di pensiero in maniera sistemica. Ma mi è successo di ritrovarmi dal niente con una che tirandomi a sé per un selfie mi ha iniziato a leccare la faccia… ma che vuoi, me l’hai chiesto? Il consenso esiste, ed è doveroso”.