Damiano dei Maneskin testimonial per sensibilizzare su vulvodinia

Roma, 3 mag. (askanews) – Depositata alla Camera ed al Senato la proposta di legge scritta dal basso per il riconoscimento della Vulvodinia e della Neuropatia del Pudendo nei Livelli

Essenziali di Assistenza del Sistema Sanitario Nazionale. Testimonial Damiano dei Maneskin,la sua compagna Giorgia Soleri soffre da tempo della malattia. “Sono qui semplicemente per cercare di aiutare ma il grande lavoro lo stanno facendo loro, le ragazze di questo comitato, non ci resta che sperare per il meglio e che la politica faccia il suo corso.

Vorrei che ci si concentrasse su queste donne” Ha detto Damiano che poi ha aggiunto “dove c’è amore c’è sostegno. Non penso di dare un esempio incredibile, io sono sempre stato sostenuto dalle persone che mi amavano e faccio e continuero a fare lo stesso per le persone che amo, mi sembra una cosa naturale e spero possa essere di esempio, anche se speravo non servisse questo tipo di esempio”.